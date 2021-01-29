На территории оползня в Сабаильском районе Баку идет работа по устранению ущерба - ИВ (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Исполнительная власть города Баку, МЧС и министерство экологии и природных ресурсов приступили к мониторингам в связи с оползнем в поселке Бадамдар.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал глава ИВ Баку Эльдар Азизов, который находится в настоящее время на территории в Сабаильском районе столицы, где произошел оползень.

Он отметил, что сейчас идет работа по устранению нанесенного ущерба: "Это не первый оползень на данной территории. В настоящее время на территории продолжаются соответствующие работы".

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)