Последняя ситуация с оползневой зоны в Бадамдаре (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Вчера около 21:05 в Сабаильском районе Баку на территории, называемой "20 участок", на автомобильную дорогу сошел оползень, сообщает в пятницу Trend.

Предполагается, что оползень связан с сильным землетрясением, которое в то же самое время произошло в Каспийском море.

Заместитель главы Госагентства по контролю над безопасностью в строительстве МЧС Эльхан Асадов отметил, что Бадамдар является одной из зон с повышенной оползневой активностью. До настоящего времени несколько раз разрабатывался генеральный план Баку, и каждый раз особенность этой территории учитывалась. Но еще с советских времен на вершине склона жилые и гражданские объекты строились без проведения подготовительных инженерных работ.

Специалист Национальной геологоразведочной службы Министерства экологии и природных ресурсов Рафиг Гасанов сказал, что сейчас на территории проводятся исследовательские работы, измеряются параметры оползневой массы. Помимо природных причин явлению способствовал и человеческий фактор, и процесс активизировался из-за стока бытовых вод с верхней части склона.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)