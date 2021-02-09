В военной прокуратуре Азербайджана начато расследование по факту подрыва на мине 4 военнослужащих

БАКУ /Trend/ - По факту подрыва на мине четырех военнослужащих азербайджанской армии начато расследование.

Как передает во вторник Trend, сотрудники военной прокуратуры были командированы к месту инцидента, приняты необходимые меры для выяснения обстоятельств происшествия. В настоящее время в военной прокуратуре Азербайджана продолжаются расследования.

Напомним, что восьмого февраля в результате взрыва мины на территории в направлении Тертерского района получили ранения военнослужащие азербайджанской армии: Дуниев Кямиль Алибала оглу, Ахмедзаде Гасан Алик оглу, Оруджев Эльшад Лятиф оглу и Агаев Магеррам Огтай оглу.

После оказания первой помощи раненые были доставлены в госпиталь.

В настоящее время они находятся под наблюдением врачей. Их состояние оценивается как стабильное, опасности для жизни нет.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)