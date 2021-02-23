В частном доме в Баку скончались 5 человек (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня около 14:00 в частном доме в поселке Бадамдар Сабаильского района Баку найдены тела 5 человек, сообщает во вторник Trend.

Тела Атиллы Алиева (2004), Лятифа Алиева (2003), Инкишафа Аллахвердиева (2000), Натига Сафарова (1972) и Шикара Аллахвердиева (1998) были найдены по адресу: 1-й жилой массив, 1-й переулок, кв. 29.

По предварительной версии следствия они скончались от отравления угарным газом.

Следственное управление Генеральной прокуратуры возбудило уголовное дело по ст. 314.3 (халатность, неосторожность, приведшая к смерти двух и более лиц) УК Азербайджана

Представляем кадры с места происшествия.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)