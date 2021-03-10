Генпрокуратура Азербайджана назвала число жертв взрыва мин на освобожденных территориях

БАКУ /Trend/ - Пресс-служба Генеральной прокуратуры Азербайджана подготовила инфографику на трех языках (азербайджанском, русском и английском) о гражданских лицах, погибших и получивших ранения в период с 10 ноября 2020 года и по настоящее время в результате разрыва мин, установленных армянскими вооруженными силами на азербайджанских территориях, ныне освобожденных от оккупации, сообщает в среду Trend со ссылкой на надзорное ведомство.

За указанный период на мине подорвался 21 мирный житель. Из них 10 погибли, а 11 получили ранения различной степени тяжести.

Генпрокуратура еще раз призывает граждан не посещать без соответствующего разрешения освобожденные территории, на которых идут работы по разминированию.

Инфографика подготовлена для информирования мировой общественности о преступлениях, совершенных армянскими военными формированиями.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)