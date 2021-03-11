Женщина-снайпер армянского происхождения, плененная во время второй Карабахской войны, передана Азербайджаном Ливану (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Гражданка Ливана армянского происхождения Марал Наджарян, которая во время второй Карабахской войны в качестве снайпера воевала в рядах армянских вооруженных формирований и была взята в плен азербайджанскими ВС, передана своей стране.

Как передает в четверг Trend, при участии Международного комитета Красного Креста (МККК) она была отправлена в Бейрут.

Данный факт подтвердила Trend сотрудник азербайджанского представительства МККК Илаха Алиева.

Она отметила, что Комитет оказал содействие возвращению в свою страну - Ливан - попавшего в плен во время войны лица. Во время содержания в Азербайджане сотрудники Комитета навестили данное лицо и создали условия для связи с родными.

Напомним, что гражданка Ливана армянского происхождения Марал Наджарян попала в плен в ноябре прошлого года во время освобождения азербайджанскими ВС от оккупации Лачинского района.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)