Генпрокуратура Азербайджана распространила информацию о двух арестованных генералах бывшего МНБ

БАКУ /Trend/ - Генпрокуратура Азербайджана распространила информацию о двух арестованных генералах упраздненного министерства национальной безопасности (МНБ).

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Генпрокуратуру, продолжается следствие по уголовному делу, возбужденному ранее в связи с обращением ряда лиц о незаконных действиях со стороны должностных лиц упраздненного МНБ.

Следствие установило, что в период работы начальником Главного следственного управления МНБ Шихалиев Мовлан Мамеисмаил оглу вместе с находящимися в его подчинении лицами сфальсифицировал улики по девяти уголовным делам, а также злоупотребив служебными полномочиями, совершил различные коррупционные преступления, вымогал взятки в крупном размере, путем угроз присваивал имущество и денежные средства в крупном размере.

Бывший начальник военного контрразведывательного управления министерства Ширинов Низами Талыш оглу в период работы на этой должности получал взятки в крупном размере взамен на прием лиц в Академию МНБ, изменение места службы, злоупотребляя служебными полномочиями, путем угроз присваивал имущество и денежные средства.

Мовлан Шихалиев и Низами Ширинов привлечены в качестве обвиняемых по уголовному делу, им предъявлены обвинения по статьям 182.3.1, 182.3.2 (вымогательство), ст. 294.3 (фальсификация доказательств), 311.3.1, 311.3.2, 311.3.3, 311.3.4 (получение взятки), 341.2.1, 341.2.3 (злоупотребление властью, превышение или бездействие власти) УК Азербайджана.

В отношении обвиняемых решением Бакинского военного суда избрана мера пресечения в виде ареста.

Интенсивные следственно-оперативные меры по выявлению и привлечению к уголовной ответственности полного круга виновных лиц продолжаются.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)