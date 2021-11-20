Подорвавшийся на мине житель Геранбойского района жив - прокуратура

БАКУ /Trend/ - Шахин Гараев, 1972 года рождения, подорвавшийся сегодня днем во время проведения сельхозработ на противопехотной мине близ села Тапгарагоюнлу Геранбойского района, жив, передает в субботу Trend со ссылкой на районную прокуратуру.

В сообщении отмечается, что в результате взрыва мины он получил телесные повреждения различной степени тяжести.

По факту в Геранбойской районной прокуратуре проводится расследование.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)