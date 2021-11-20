Пострадавших в результате землетрясения в Шамахы нет - МВД

БАКУ /Trend/ - Пострадавших в результате землетрясения в Шамахы нет.

Об этом Trend сообщает в субботу со ссылкой на МВД Азербайджана.

"Как известно, сегодня в 16:46 по местному времени в Шамахы произошло землетрясение, которое ощущалось и в ряде других районов, а также в столице - Баку. К счастью, разрушений, человеческих жертв и пострадавших от землетрясения на территориях, где были зарегистрированы и ощущались подземные толчки, не отмечено", - говорится в сообщении МВД.

Напомним, что сегодня в 20 километрах к югу от сейсмологической станции на территории Шамахинского района произошло землетрясение. Очаг землетрясения находился на глубине 42 километров, магнитуда подземных толчков составила 5,1. Подземные толчки ощущались до 5 баллов в эпицентре и до 3-4 баллов - в прилегающих районах.