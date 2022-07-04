Генпрокуратура начала расследование в связи с поломкой лифта в Баку

БАКУ /Trend/ - Генпрокуратура Азербайджана начала расследование в связи с поломкой лифта в жилом здании в Баку.

Как передает Trend, об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

"Установлено, что 4 июля из-за технической неисправности не сработали тормоза лифта многоэтажки, расположенной по адресу дом 6, улица Гасаноглу, Наримановский район, и лифт со скоростью спустился с одного этажа на другой, в результате чего пострадала Захра Мамедова, 1974 года рождения, и была госпитализирована с травмой ноги.

В настоящее время прокуратура Наримановского района ведет расследование по данному факту", - говорится в сообщении.