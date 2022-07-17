В Евлахе легковой автомобиль упал в реку

БАКУ /Trend/ - На горячую линию министерства по чрезвычайным ситуациям "112" поступила информация о падении легкового автомобиля Fiat, в котором находился один человек, в реку Кура в городе Евлах.

Как передает Trend со ссылкой на пресс-службу МЧС, на место происшествия были привлечены спасатели Аранского регионального центра МЧС и водолазно-поисковый отряд Государственной службы надзора за маломерными судами и спасению на водах.

В результате принятых мер автомобиль вытащили из воды. Поиски одного человека, который предположительно утонул, продолжаются.