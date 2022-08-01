В ГПС Азербайджана назвали стоимость изъятой на границе контрабанды

БАКУ /Trend/ - В результате мер по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств на границе изъято 145 килограммов 455 граммов наркотических веществ и 16 197 таблеток психотропных препаратов.

Об этом сообщили в понедельник Trend в Государственной пограничной службе (ГПС) Азербайджана.

В сообщении отмечается, что в результате проведенных мероприятий обнаружена и изъята контрабанда на общую сумму около 2 440,591 тысячи манатов, в том числе два пистолета, охотничье ружье, прибор ночного видения, пять патронов, кинжал, табачные изделия и золотые украшения.

Продолжаются мероприятия, направленные на организацию надежной охраны государственной границы Азербайджана, говорится в сообщении ГПС.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)