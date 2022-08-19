Лесные пожары в Габале и Хачмазе потушены

БАКУ /Trend/ - Пожары, вспыхнувшие 15 августа в окрестностях сел Абрых и Тиканлы Габалинского района и на территории Туфандага, а также на посевных площадях и лесном массиве близ села Сибироба Хачмазского района, сегодня вечером были полностью потушены, передает Trend со ссылкой на пресс-службу МЧС.

По предварительной информации, в результате пожара около сел Абрых и Тиканлы Габалинского района и на территории Туфандага сгорели кусты и сухие деревья на территории около 4 га, а на посевных площадях и лесном массиве близ села Сибироба Хачмазского района сгорели убранное зерновое поле, кусты и сухие деревья на площади 32 га.

Отметим, что в тушении пожара участвовали Государственная противопожарная служба, войска гражданской обороны, служба спасения особого риска, соответствующих силы Северного и Северо-Западного региональных центров, а также самолет-амфибия "ВЕ 200 CS" и 2 вертолета Авиационного отряда МЧС. В тушении пожара также приняли участие сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов, Министерства внутренних дел, ОАО "Азерсу" и местных исполнительных органов.