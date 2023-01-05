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В бакинском метро возникла проблема в вагоне, произошла задержка в движении поездов

Происшествия Материалы 5 января 2023 18:12 (UTC +04:00)
В бакинском метро возникла проблема в вагоне, произошла задержка в движении поездов

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Самир Али
Самир Али
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БАКУ /Trend/ - В бакинском метро возникла проблема в одном из поездов.

Как сообщил в четверг Trend руководитель пресс-службы Бакинского метрополитена Бахтияр Мамедов, на станции "Низами" возникла проблема с закрытием двери одного из вагонов.

"Пассажиры были высажены на станции из-за необходимости дополнительного осмотра поезда. В связи с возникшей проблемой в интервале движения составов произошла задержка в 2 минуты. В настоящее время изучаются причины возникшей проблемы", - отметил Мамедов.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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