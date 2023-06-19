Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Происшествия

В поселке Джейранбатан произошла авария на нефтепроводе (ВИДЕО)

Происшествия Материалы 19 июня 2023 00:54 (UTC +04:00)
В поселке Джейранбатан произошла авария на нефтепроводе (ВИДЕО)

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - На горячую линию МЧС «112» поступила информация об аварии на нефтепроводе на территории поселка Джейранбатан Абшеронского района.

Как сообщили Trend в Министерстве чрезвычайных ситуаций, к работе были незамедлительно привлечены специалисты подразделений пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС.

В ходе предварительной оценки инцидента было установлено, что на 27-м километре дороги Баку-Сумгайыт произошла утечка в нефтепроводе.

В настоящее время в рамках мер безопасности в связи с утечкой нефти на территории несут дежурство силы Государственной противопожарной службы МЧС.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости