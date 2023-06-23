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Жители здания в Баку, где начался пожар, эвакуированы - МЧС (ФОТО/ВИДЕО)

Происшествия Материалы 23 июня 2023 08:09 (UTC +04:00)
Жители здания в Баку, где начался пожар, эвакуированы - МЧС (ФОТО/ВИДЕО)

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БАКУ /Trend/ - Как сообщалось ранее, на горячую линию "112" министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о возгорании на крыше пятиэтажного жилого дома, расположенного на проспекте Иншаатчылар в Ясамальском районе города Баку. На место происшествия были привлечены подразделения пожарной охраны Государственной службы пожарной охраны и соответствующие силы Спасательной службы особого риска министерства.

Как сообщили Trend в пресс-службе МЧС, в настоящее время продолжаются работы по тушению пожара с применением специальной техники, в том числе автолестниц.

В рамках мер безопасности жители здания были эвакуированы.

Жители здания в Баку, где начался пожар, эвакуированы - МЧС (ФОТО/ВИДЕО)
Жители здания в Баку, где начался пожар, эвакуированы - МЧС (ФОТО/ВИДЕО)
Жители здания в Баку, где начался пожар, эвакуированы - МЧС (ФОТО/ВИДЕО)
Жители здания в Баку, где начался пожар, эвакуированы - МЧС (ФОТО/ВИДЕО)
Жители здания в Баку, где начался пожар, эвакуированы - МЧС (ФОТО/ВИДЕО)
Жители здания в Баку, где начался пожар, эвакуированы - МЧС (ФОТО/ВИДЕО)
Жители здания в Баку, где начался пожар, эвакуированы - МЧС (ФОТО/ВИДЕО)
Жители здания в Баку, где начался пожар, эвакуированы - МЧС (ФОТО/ВИДЕО)
Жители здания в Баку, где начался пожар, эвакуированы - МЧС (ФОТО/ВИДЕО)
Жители здания в Баку, где начался пожар, эвакуированы - МЧС (ФОТО/ВИДЕО)
Жители здания в Баку, где начался пожар, эвакуированы - МЧС (ФОТО/ВИДЕО)
Жители здания в Баку, где начался пожар, эвакуированы - МЧС (ФОТО/ВИДЕО)
Жители здания в Баку, где начался пожар, эвакуированы - МЧС (ФОТО/ВИДЕО)
Жители здания в Баку, где начался пожар, эвакуированы - МЧС (ФОТО/ВИДЕО)
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