"Deluxe Park Qusar" опроверг информацию об инциденте с отравлением на своей территории

БАКУ /Trend/ - 17 августа в одном из центров отдыха, расположенном в Гусарском районе, отравились 5 человек. Была распространена информация о том, что инцидент произошел в селе Джагар Гусарского района, на территории центра отдыха "Deluxe Park Qusar".

Представитель "Deluxe Park Qusar" Руслан Аскеров сказал в пятницу Trend, что инцидент с отравлением не имеет отношения к данному центру отдыха.

По его словам, отравление произошло в другой зоне отдыха, что могут подтвердить и пострадавшие.

Отметим, что представитель "Deluxe Park Qusar" не озвучил название отеля, где произошло отравление.

Напомним, что вчера в связи с отравлением, произошедшим в селе Джагар Гусарского района, 5 человек (три женщины, двое мужчин) были госпитализированы в отделение неотложной медицинской помощи Гусарской центральной районной больницы.

Пациентам была оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время состояние двух человек оценивается как средней степени тяжести, троих - легкой степени тяжести.