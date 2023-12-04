Информация о предположительном факте живодерства в Сиязане проверяется - МВД

БАКУ /Trend/ - В социальных сетях распространились кадры касательно женщины по имени Айнур в Сиязанском районе, подбирающей кошек и затем якобы сжигающей их в собственном доме.

В ответ на запрос Trend в понедельник главный инспектор Губинской региональной группы пресс-службы МВД Азербайджана Хаял Талыбов сообщил, что информация об этом поступила в отдел полиции Сиязанского района.

"Проводится разбирательство, по завершении которого будет дана правовая оценка", - сказал он.

Отметим, что в социальных сетях распространились видеокадры, где говорится о том, что в Сиязанском районе женщина по имени Айнур, содержавшая в подвале дома сотни кошек, якобы занималась живодерством.

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