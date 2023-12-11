В Гусаре автобус упал в овраг, есть пострадавшие

БАКУ /Trend/ - Установлены имена пассажиров микроавтобуса, который упал в овраг на территории села Аваран Гусарского района.

Как сообщает Trend, в пассажирском автобусе, следовавшем из Гусара в село Хюрель, находились 15 человек.

Из них 6 человек - Микаилова Лиана Нариман гызы, Бадалова Ламунат Мисанниф гызы, Шихзадаева Миляна Вазирхан гызы, Амирасланов Руслан Амираслан оглу, Бейдиева Аксана Мовлуд гызы и Джавадова Айсель Маис гызы, пострадавшие в ДТП, были доставлены в Гусарскую центральную районную больницу.

За рулем потерпевшего аварию микроавтобуса Mercedes с государственным номером 38 BC 630 находился житель гусарского села Хюрель Натиг Ильясов. По словам водителя, он потерял управление автобусом на крутом повороте из-за сильного тумана.

По данному факту проводится расследование.

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