В Баку произошел взрыв в квартире

БАКУ /Trend/ - В одной из квартир жилого комплекса на территории "Аг Шехер" Хатаинского района города Баку произошел взрыв.

Как сообщает в среду Trend, информацию об этом распространио министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

На место происшествия были направлены соответствующие спасательные силы МЧС.

"Пожар, возникший в квартире, был оперативно ликвидирован силами министерства по чрезвычайным ситуациям, что позволило предотвратить его распространение", — говорится в сообщении.

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