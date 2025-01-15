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В Баку произошел взрыв в квартире

Происшествия Материалы 15 января 2025 15:30 (UTC +04:00)
В Баку произошел взрыв в квартире
Фото: Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - В одной из квартир жилого комплекса на территории "Аг Шехер" Хатаинского района города Баку произошел взрыв.

Как сообщает в среду Trend, информацию об этом распространио министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

На место происшествия были направлены соответствующие спасательные силы МЧС.

"Пожар, возникший в квартире, был оперативно ликвидирован силами министерства по чрезвычайным ситуациям, что позволило предотвратить его распространение", — говорится в сообщении.

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