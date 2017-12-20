БАКУ /Trend/ - Обнародованы предварительные сроки очередной встречи глав МИД Азербайджана и Армении.

"Дату очередной встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении назвать пока трудно, однако, ее предусматривается провести в середине января следующего года", - сказал министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров на пресс-конференции в среду в Баку по итогам пятой трехсторонней встречи глав МИД Азербайджана, Ирана и Турции.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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