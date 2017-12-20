Обнародованы предварительные сроки очередной встречи глав МИД Азербайджана и Армении.

20 декабря 2017 13:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Обнародованы предварительные сроки очередной встречи глав МИД Азербайджана и Армении.

"Дату очередной встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении назвать пока трудно, однако, ее предусматривается провести в середине января следующего года", - сказал министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров на пресс-конференции в среду в Баку по итогам пятой трехсторонней встречи глав МИД Азербайджана, Ирана и Турции.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Эльмар Мамедъяров: Между Азербайджаном, Турцией и Ираном достигнута договоренность о расширении экономсотрудничества
Политика 12:25
В Баку началась встреча глав МИД Азербайджана и Турции (ФОТО)
Политика 10:40
В Баку началась встреча глав МИД Азербайджана и Ирана (ФОТО)
Политика 10:10
Глава МИД Азербайджана принял посла России
Политика 18 декабря 18:28
Глава МИД Азербайджана встретился с финским коллегой
Политика 8 декабря 16:52
Азербайджан и Венгрия подписали соглашения в сферах образования и грузоперевозок
Политика 7 декабря 22:39
Глава МИД Азербайджана принял участие в заседании СМИД ГУАМ
Политика 7 декабря 19:29
В Вене завершилась встреча глав МИД Азербайджана и Армении (ОБНОВЛЕНО)
Нагорно-карабахский конфликт 6 декабря 23:41
Хикмет Гаджиев: Азербайджан продолжит усилия с МГ ОБСЕ по разрешению нагорно-карабахского конфликта через субстантивные переговоры (ФОТО)
Политика 6 декабря 19:51
Глава МИД Азербайджана отправился в Австрию
Политика 5 декабря 22:55
МИД: Азербайджан внес большой вклад в достижение целей, поставленных Стамбульским процессом
Азербайджан 1 декабря 11:01
Названа дата встречи глав МИД Азербайджана и Армении
Азербайджан 30 ноября 13:13
Пакистан может присоединиться к БТК - глава МИД Азербайджана
Бизнес 30 ноября 13:01
Азербайджан и ЕС подписали документ по Трансъевропейской транспортной сети (ФОТО)
Бизнес 24 ноября 20:05
Формат Азербайджан-Россия-Казахстан - оптимальный вариант для трехстороннего сотрудничества – Мамедъяров
Азербайджан 20 ноября 13:38
Спасший в России детей азербайджанец награжден посмертно
Общество 20 ноября 13:33
Российская сторона инициирует встречу по статусу Каспия в декабре
Азербайджан 20 ноября 13:18
Необходимо сдвинуть процесс решения нагорно-карабахского конфликта с мертвой точки - Эльмар Мамедъяров
Азербайджан 15 ноября 14:01