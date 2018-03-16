Молдова поддерживает решение нагорно-карабахского конфликта на основе принципов международного права и территориальной целостности - МИД (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Молдова поддерживает решение затянувшихся конфликтов на пространстве ГУАМ, включая армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт, на основе принципов международного права, территориальной целостности и суверенитета государств.

Об этом сказал в четверг в эксклюзивном интервью Trend министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Тудор Ульяновски.

Министр подчеркнул, что Азербайджан и Молдова с момента обретения своей независимости и вскоре после того, как стали членами международного сообщества, начали успешное сотрудничество по многим направлениям, в особенности в рамках международных и региональных организаций, таких как ООН, ОБСЕ, Совет Европы, Организация черноморского экономического сотрудничества, а также Организация за демократию и экономическое развитие – ГУАМ.

Такое сотрудничество, по словам министра, всегда способствовало полезному обмену взглядами и взаимной поддержке в приоритетных, представляющих взаимный интерес вопросах двусторонних, региональных и многосторонних отношений.

«Это [сотрудничество] всегда было и остаётся особенно важным, так как в течение более чем двух десятилетий обе страны сталкиваются с одинаковыми проблемами, решение которых требует совместных усилий, эффективного сотрудничества и взаимной поддержки на международном и региональном уровнях в вопросах, представляющих взаимный интерес, таких как мирное разрешение затянувшихся конфликтов на пространстве ГУАМ, включая приднестровский и нагорно-карабахский конфликты», - отметил министр.

Ульяновски подчеркнул, что Молдова в этой связи всегда поддерживала разрешение указанных конфликтов на основе уважения международного права, территориальной целостности и суверенитета государств.

Министр добавил, что Молдова уделяет особое внимание продвижению на пространстве ГУАМ проекта резолюции Генеральной ассамблеи ООН по затянувшимся конфликтам и считает крайне важным продолжать совместные усилия по международной поддержке принятия данной резолюции.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Авторы: Гюльгыз Мурадова, Фикрет Долуханов. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.