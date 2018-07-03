Более 4 тыс. азербайджанцев считаются пропавшими без вести в результате агрессии Армении - МИД

3 июля 2018 18:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Более четырех тысяч азербайджанцев числятся пропавшими без вести в результате агрессии Армении против Азербайджана.

Об этом министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров сказал на встрече с генсеком Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC) Эльхаджем Ас Си, говорится в сообщении МИД, распространенном во вторник.

Министр подчеркнул важность освобождения Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева, которые были взяты в заложники во время посещения могил родителей в Кельбаджарском районе, оккупированном армянскими вооруженными силами.

На встрече состоялся обмен мнениями по нынешнему состоянию и перспективам отношений, существующих между Азербайджаном и федерацией, выражена надежда на дальнейшее укрепление успешного сотрудничества между сторонами.

Генсек назвал Азербайджан активным партнером федерации, выразил удовлетворение работами, проводимыми в стране в гуманитарной сфере, нынешним уровнем сотрудничества.

Стороны также обсудили расширение деятельности национальных обществ, проекты, реализуемые на национальном и региональном уровне, шаги, предпринимаемые по поддержке гуманитарной деятельности.

Мамедъяров проинформировал собеседника о проектах и программах, осуществляемых в различных странах Азербайджанским агентством помощи международному развитию (AIDA) при МИД, а также работах, проводимых в сфере оказания гуманитарной помощи.

Генсек сказал, что наслышан об AİDA и заинтересован в том, чтобы поближе познакомиться с деятельностью и проектами структуры.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

Отметим, что в июле 2014 года во время проведенной армянским спецназом операции в селе Шаплар оккупированного Кельбаджарского района был убит гражданин Азербайджана Гасан Гасанов, а Шахбаз Гулиев и гражданин России Дильгам Аскеров были взяты в заложники. Все они хотели посетить родные места и могилы своих родственников. В отношении Шахбаза Гулиева и Дильгама Аскерова было возбуждено уголовное дело. Затем так называемый "суд" приговорил Аскерова к пожизненному заключению, а Гулиева - к 22 годам лишения свободы.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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