Возобновление переговоров по Карабаху требует подготовки - Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в субботу журналистам, что для возобновления переговорного процесса по карабахскому урегулированию может потребоваться определенный подготовительный этап, передает РИА Новости.

"Мы уже заявляли, что готовы к любому сценарию развития событий, в том числе возобновлению переговоров, но думаю, мы все понимаем, что для переговорного процесса, особенно в нынешней политической обстановке, необходим определенный подготовительный этап, нужны определенные предпосылки", — сказал Пашинян.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

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