МИД об очередной встрече министров иностранных дел Азербайджана и Армении

БАКУ /Trend/ - Место и время очередной встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении пока не определены, однако все возможно.

Об этом во вторник сказала Trend глава пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева.

"Азербайджанская сторона поддерживает переговоры не ради переговоров, а их нацеленность на заметные результаты, и это наша принципиальная позиция", - отметила глава пресс-службы МИД.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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