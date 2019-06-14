В Азербайджане переданы автомобили 50 инвалидам Карабахской войны (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В преддверии отмечаемого 15 июня Дня национального спасения министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана вручило ключи от автомобилей марки «Хазар» 50 инвалидам Карабахской войны, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на минтруда.

Инвалиды Карабахской войны выразили Президенту Ильхаму Алиеву глубокую признательность за проявляемую высокую заботу.

Глава аппарата министерства Хидаят Абдуллаев напомнил, что в 2018 году автомобилями были обеспечены 265 инвалидов войны. «В этом году планируется вручить в 3,2 раза больше от предусмотренного числа автомобилей (180), т.е. около 600 автомобилей, 150 из которых уже переданы. Тем самым до сегодняшнего дня инвалидам войны и приравненным к ним лицам было передано около 6300 легковых автомобилей», - сказал он.

Абдуллаев добавил, что в 2018 году семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны были переданы 626 квартир, что втрое больше предусмотренного. Тем самым по сегодняшний день предоставлены 6654 квартиры, а в текущем году гражданам этой категории будут предоставлены 800 квартир.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.