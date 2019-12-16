Международным организациям представлены материалы об армянском вандализме – Сеявуш Гейдаров

БАКУ /Trend/ - На оккупированных Арменией территориях Азербайджана разрушены десятки храмов, относящихся к исламу и другим религиям.

Об этом сказал журналистам зампредседателя Госкомитета по работе с религиозными структурами Сеявуш Гейдаров, сообщает в понедельник Trend.

Гейдаров отметил, что также ранее появилась информация о том, что армяне содержат в храмах скот: «Армянская сторона пытается скрыть это, имитируя иногда ремонт ряда храмов. Однако международное сообщество достаточно проинформировано об этом. Есть достаточно материалов с фактами армянского вандализма, которые представлены международным организациям».

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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