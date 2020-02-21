ВС Армении продолжают снайперский обстрел азербайджанских позиций

БАКУ /Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 29 раз, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селах Беркабер, Айгеовит Иджеванского района, в селах Чинари, Айгедзор Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Кемерли, Гызылгаджилы, Бала Джафарли Газахского района, в селах Агбулаг, Мунджуглу Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабейского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Тагыбейли Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гарвенд, Гараханбейли Физулинского района, с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского района.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.