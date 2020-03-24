Минобороны Азербайджана: Предотвращена попытка провокации ВС Армении, перестрелка продолжается

БАКУ /Trend/ - Подразделения ВС Армении грубо нарушив режим прекращения огня в Геранбойском направлении, попытались совершить провокацию, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

В результате проявленной азербайджанскими военнослужащими бдительности был уничтожен один армянский военнослужащий.

Тело армянского военнослужащего уже около суток находится на территории между окопами войск.

В настоящее время перестрелка в этом направлении продолжается, ситуация находится под контролем подразделений азербайджанской армии.

В минобороны сообщили, что вся ответственность за обострение ситуации на линии фронта лежит на армянской стороне.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Редактор: Ровшан Гусейнов)