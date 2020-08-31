БАКУ /Trend/ - Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджана распространила заявление в связи с 27-й годовщиной оккупации Губадлинского района армянскими вооруженными силами, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Общину.

«31 августа 1993 года Губадлинский район был оккупирован армянскими вооруженными силами. В результате оккупации шехидами стали 238 жителей Губадлы, 316 человек стали инвалидами, более 100 человек пропали без вести», - говорится в заявлении.