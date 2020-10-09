Компания BOS Shelf перечислила 1 миллион манатов в Фонд помощи Вооруженным силам Азербайджанской Республики

Компания BOS Shelf с целью оказания поддержки Национальной армии, сражающейся за территориальную целостность нашей страны, перечислила 1 миллион манатов в Фонд помощи Вооруженным силам Азербайджанской Республики, сообщает в пятницу Trend.

"Мы безмерно гордимся и верим в нашу армию под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева. Мы гордимся каждым человеком, вставшим на защиту своей родины, и борящимся за ее территориальную целостность. Карабах наш! Карабах это Азербайджан!".

BOS Shelf также заявили о том, что будут выплачивать зарплату в двухкратном объеме каждому призванному в армию сотруднику компании вплоть до завершения службы.

"В настоящее время больше 60-ти сотрудников BOS Shelf призваны в армию. Мы поддерживаем и будем поддерживать каждого из них на этом доблестном пути", - сообщили в компании.

Фонд помощи Вооруженным силам Азербайджанской Республики был создан по Указу общенационального лидера Гейдара Алиева от 17 августа 2002 года. Основной задачей Фонда является обеспечение развития Вооруженных сил для надежной защиты Азербайджанской Республики и укрепление их материально-технической базы, а также дальнейшее усиление социальной защиты военнослужащих.