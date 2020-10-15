Территориальная целостность Азербайджана должна быть восстановлена - китайский ученый

БАКУ /Trend/ - Территориальная целостность Азербайджана должна быть восстановлена.

Об этом сказал заместитель генерального секретаря Академии социальных наук Китая, доктор юридических наук Янг Жин, сообщает в четверг Trend.

Он отметил, что верит в справедливое урегулирование нагорно-карабахского конфликта: "Я люблю Азербайджан и с волнением слежу за тем, что сейчас происходит в регионе. Я неоднократно бывал в вашей прекрасной, богатой и миролюбивой стране, даже жил там одно время. Очень надеюсь, что территориальная целостность Азербайджана будет восстановлена, проблема будет решена справедливо, в соответствии с резолюциями СБ ООН. Желаю мира и счастья азербайджанскому народу!", - говорится в обращении ученого.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова.)