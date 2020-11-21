Восстановление Агдамского района будет идти стремительными темпами – эксперт

БАКУ/ Trend/ - Восстановление Агдамского района будет идти стремительными темпами, и даст огромную пользу развитию экономики всего Азербайджана.

Об этом сказал Trend доктор исторических наук, доцент кафедры международных отношений на постсоветском пространстве Санкт-Петербургского государственного университета, уроженец Агдама Ниязи Ниязов.

"Известно, что еще в советское время Агдам являлся одним из ключевых районов Азербайджана в экономическом плане. Общая численность населения Агдамского района была больше чем население всего Нагорного Карабаха. Уже один этот фактор способствовал тому, что ресурсы Агдама давали большие плюсы экономике Азербайджана. Сегодня Агдам разрушен, мы это знаем, но его восстановление сулит огромные плюсы и азербайджанской экономике. Восстановительные, строительные работы будут являться толчком для развития огромных отраслей промышленности, в первую очередь, связанных со строительным сектором и сектором оказания услуг. Все это бесспорно будет способствовать тому, что восстановление Агдама не только будет идти стремительными темпами, в чем я не сомневаюсь, но также даст огромную пользу развитию экономики всего Азербайджана", - отметил он.

По словам эксперта, с точки зрения обеспечения безопасности региона, обладание Агдамом означает, что Азербайджан восстанавливает практически полный контроль над регионом Нагорного Карабаха и над всем Равнинным Карабахом: "Агдам является центром Карабаха, и, благодаря проходящим отсюда железнодорожным путям, автомобильным трассам, Агдам будет играть ключевую роль в дальнейшем развитии региона. Усиление Агдама будет демонстрировать всему населению Карабаха, в том числе Нагорной части, что экономические и политические возможности Азербайджана – огромны".

Говоря об этапах восстановления Агдамского района, Ниязов подчеркивает, что сначала стоит задача разминирования территории, обезвреживание всего смертоносного наследия, которое оставили армянские оккупанты: "Следующий этап – восстановление линий коммуникаций, железнодорожного транспорта, подача электроэнергии, выстраивание эффективной инфраструктуры. Было бы целесообразно подумать заранее о том, чтобы ликвидировать ошибки, которые наблюдались в градостроительных процессах, связанных с Агдамом. Например, создание эффективных городских систем очистных сооружений".

По словам эксперта, большинство вынужденных переселенцев из Агдама, а также их потомки хотят вернуться в родной край.

Ниязов отметил, что вначале необходимо создать условия для их привлечения на строительные работы. Затем роль государства будет заключаться, в том чтобы создавать необходимую инфраструктуру для успешной жизни людей – речь идет о таких сферах, как система образования, здравоохранения и т.д. Эти сферы должны быть выстроены по новым стандартам.

"Впереди большая, сложная и ответственная работа, но я убеждён, что Азербайджан, агдамцы, а также жители всех других освобожденных от оккупации территорий Азербайджана справятся с этими задачами", - добавил он.

Будучи уроженцем Агдама Ниязи Ниязов выразил слова благодарности руководству Азербайджанской Республики.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)