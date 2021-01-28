Сопредседатели МГ ОБСЕ планируют посетить Карабах – МИД России

БАКУ/Trend/ - Поездка в Нагорный Карабах значится в планах сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Как сообщает Trend, об этом в ходе сегодняшнего брифинга сказала глава пресс-службы МИД России Мария Захарова.

«Даты этого визита пока не определены. Детали сейчас согласовываются со всеми заинтересованными сторонами»,- сказала она.