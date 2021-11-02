Франция поддержала процесс демаркации и делимитации границ Армении и Азербайджана
Франция поддерживает возможность начала процесса делимитации и демаркации границ Армении и Азербайджана и отмечает важность создания атмосферы мира для решения данного вопроса. Об этом во вторник в интервью армянским СМИ заявила посол Франции в Армении Анн Луйо, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Естественно, Франция считает, что важно добиться демаркации и делимитации границы. И мы, как и международное сообщество, призываем к мирному проведению этих процессов. Ясно, что установление мирной атмосферы позволит ускорить демаркационные и делимитационные работы", - сказала она.
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