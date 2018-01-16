Азербайджан и Франция обсудили нагорно-карабахский конфликт (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров обсудил с главой французского МИД Жан-Ивом Ле Дрианом нагорно-карабахский конфликт. Об этом Trend во вторник сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.

Обсуждения состоялись в ходе рабочего визита главы МИД Азербайджана во Францию.

Стороны выразили удовлетворение развитием двусторонних отношений, подчеркнули важность визитов на высоком уровне для дальнейшего углубления политических связей.

Глава азербайджанского МИД проинформировал своего коллегу о последнем статусе переговорного процесса по нагорно-карабахскому конфликту.

Кроме того, министры выразили удовлетворенность развитием отношений между странами в экономической сфере, подчеркнули важность активизации совместных усилий, направленных на увеличение торгового оборота между Азербайджаном и Францией.

Эльмар Мамедъяров отметил, что в Азербайджане действует более 50-ти французских компаний. «Франция представлена в нефтегазовом секторе Азербайджана такими компаниями, как "Total Fina Elf", "Total E&P Absheron" və "GDF Suez E&P"», - добавил Мамедъяров.

Глава МИД Азербайджана также довел до сведения, что правительство Азербайджана уделяет особое внимание развитию ненефтяного сектора. «Учитывая то, что сфера Информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) находится среди приоритетных для Азербайджана, а Франция является одним из лидеров данной сферы, развитие сотрудничества в сфере ИКТ между двумя странами имеет важность», - добавил глава МИД Азербайджана.

В ходе встречи также состоялся широкий обмен мнениями по вопросам сотрудничества в гуманитарной сфере, расширения договорно-правовой базы, а также другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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