Азербайджан в ПАСЕ привлекает внимание к гибели детей в результате нарушения Арменией режима превращения огня

БАКУ /Trend/- В результате нарушений Арменией режима прекращения огня на линии соприкосновения наряду со взрослыми, гибнут и дети. Об этом в ходе выступления на зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге заявил депутат Милли Меджлиса (парламента), член азербайджанской делегации в ПАСЕ Ровшан Рзаев.

Он призвал докладчиков уделить особое внимание решению данной проблемы и включить вопрос в повестку дня сессии.

Депутат напомнил, что в результате продолжающейся оккупации территорий Азербайджана со стороны Армении с азербайджанской стороны пропало без вести более 700 гражданских лиц, в том числе 92 несовершеннолетних.

«Важность включения данного вопроса в доклад, который представлен сегодня, обусловлена и тем, что Армения – страна - оккупант, так же как и Азербайджан - страна, подвергнувшаяся агрессии, являются членами ПАСЕ. Это продемонстрирует нашу способность действовать в рамках ПАСЕ и на других международных площадках во имя того, чтобы в результате вооруженных конфликтов не страдали женщины и дети», -сказал Рзаев.

(Автор: Гюльгыз Мурадова, Текст: Абдулрахман Юсубов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.