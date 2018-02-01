В Баку пройдет министерская конференция Движения неприсоединения

1 февраля 2018 18:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку 5-6 апреля пройдет промежуточная министерская конференция глав МИД в рамках Движения неприсоединения на тему «Поддержка международного мира и безопасности во имя устойчивого развития», говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Азербайджана, распространенном в четверг.

Для подготовки к конференции 3-4 апреля пройдет заседание на уровне высоких должностных лиц.

В конференции примут участие представители государств-членов Движения неприсоединения, государственных и международных организаций, получивших статус наблюдателя при Движении, и страны и организации, приглашенные в качестве специальных гостей.

В Движении неприсоединения участвуют 120 государств.

17 государств и десять международных организаций имеют статус наблюдателя в Движении неприсоединения.

Движение неприсоединения играет важную роль в обеспечении международного мира и безопасности.

Азербайджан присоединился к Движению на XVI конференции министров, проведенной в 2011 году на Бали.

В 2019 году Азербайджан примет у себя XVIII саммит Движения неприсоединения.

В 2019-2022 годах Азербайджан будет председательствовать в Движении неприсоединения.

В связи с проведением конференции создан сайт www.nambaku.org

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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