Президент Ильхам Алиев и его супруга приняли участие в открытии комплекса ASAN Hаyat в Мингячевире

27 февраля 2018 15:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева во вторник приняли участие в открытии комплекса ASAN Hаyat в Мингячевире.

Глава государства и его супруга разрезали ленту, символизирующую официальное открытие комплекса.

Помощник Президента Азербайджана по работе с правоохранительными органами и военным вопросам - заведующий отделом Фуад Алескеров и председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Инам Керимов проинформировали главу государства и его супругу о Мингячевирском комплексе ASAN Hаyat.

Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с созданными в комплексе условиями.

Глава государства ввел в действие Центр.

Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с инновационными новшествами в центре.

Главе государства и его супруге были представлены проекты других центров Службы ASAN, строительство и сдача в эксплуатацию которых предусмотрены в последующие годы.

Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева были проинформированы о предоставлении услуг ASAN посредством терминала самообслуживания.

Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с ASAN Peshe, входящим в комплекс ASAN Hаyat.

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