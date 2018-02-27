Президент Ильхам Алиев и его супруга приняли участие в открытии комплекса ASAN Hаyat в Мингячевире

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева во вторник приняли участие в открытии комплекса ASAN Hаyat в Мингячевире.
Глава государства и его супруга разрезали ленту, символизирующую официальное открытие комплекса.
Помощник Президента Азербайджана по работе с правоохранительными органами и военным вопросам - заведующий отделом Фуад Алескеров и председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Инам Керимов проинформировали главу государства и его супругу о Мингячевирском комплексе ASAN Hаyat.
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с созданными в комплексе условиями.
Глава государства ввел в действие Центр.
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с инновационными новшествами в центре.
Главе государства и его супруге были представлены проекты других центров Службы ASAN, строительство и сдача в эксплуатацию которых предусмотрены в последующие годы.
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева были проинформированы о предоставлении услуг ASAN посредством терминала самообслуживания.
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с ASAN Peshe, входящим в комплекс ASAN Hаyat.
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