Президент Ильхам Алиев и его супруга приняли участие в открытии комплекса ASAN Hаyat в Мингячевире

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева во вторник приняли участие в открытии комплекса ASAN Hаyat в Мингячевире.

Глава государства и его супруга разрезали ленту, символизирующую официальное открытие комплекса.

Помощник Президента Азербайджана по работе с правоохранительными органами и военным вопросам - заведующий отделом Фуад Алескеров и председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Инам Керимов проинформировали главу государства и его супругу о Мингячевирском комплексе ASAN Hаyat.

Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с созданными в комплексе условиями.

Глава государства ввел в действие Центр.

Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с инновационными новшествами в центре.

Главе государства и его супруге были представлены проекты других центров Службы ASAN, строительство и сдача в эксплуатацию которых предусмотрены в последующие годы.

Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева были проинформированы о предоставлении услуг ASAN посредством терминала самообслуживания.

Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с ASAN Peshe, входящим в комплекс ASAN Hаyat.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.