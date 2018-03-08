Замминистра обороны Турции примет участие в футбольном турнире в Баку

БАКУ /Trend/ - Заместитель министра обороны Турции Шуай Алпай посетит Азербайджан.

Визит Алпая связан с международным турниром по футболу между депутатами пяти стран, который состоится в Баку.

Сообщается, что Алпай будет находиться с визитом в Азербайджане три дня, и в составе турецкой команды примет участие в турнире.

Отметим, что 9-11 марта в Баку по инициативе парламентского комитета по вопросам молодежи и спорта и при поддержке Милли Меджлиса Азербайджана пройдет футбольный турнир, посвященный 100-летию парламента страны.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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