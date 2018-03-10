Президент ПА ОБСЕ прибыл в Азербайджан с официальным визитом

БАКУ /Trend/ - Президент Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ Георгий Церетели прибыл в Азербайджан с официальным визитом.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев Георгия Церетели и его супругу Эку Церетели встречала вице-спикер Милли Меджлиса (парламент) Бахар Мурадова.

Как сообщили ранее Trend в ОБСЕ, Церетели в рамках визита в Азербайджан также примет участие в работе первой конференции Группы поддержки проекта "Шёлковый путь". Ввиду того, что Азербайджан расположен на пересечении Европы и Азии, Баку выступил инициатором создания этой группы.

Перед Группой поддержки "Шелкового пути" стоит задача - способствовать развитию транспортных коридоров, упрощению процедур торговли и перевозок, свободному и безопасному передвижению лиц, товаров, услуг и инвестиций.

Отметим, что ранее Церетели сказал, что в ходе визита также будет обсуждаться вопрос урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

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