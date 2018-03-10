Президент ПА ОБСЕ прибыл в Азербайджан с официальным визитом

10 марта 2018 22:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ Георгий Церетели прибыл в Азербайджан с официальным визитом.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев Георгия Церетели и его супругу Эку Церетели встречала вице-спикер Милли Меджлиса (парламент) Бахар Мурадова.

Как сообщили ранее Trend в ОБСЕ, Церетели в рамках визита в Азербайджан также примет участие в работе первой конференции Группы поддержки проекта "Шёлковый путь". Ввиду того, что Азербайджан расположен на пересечении Европы и Азии, Баку выступил инициатором создания этой группы.

Перед Группой поддержки "Шелкового пути" стоит задача - способствовать развитию транспортных коридоров, упрощению процедур торговли и перевозок, свободному и безопасному передвижению лиц, товаров, услуг и инвестиций.

Отметим, что ранее Церетели сказал, что в ходе визита также будет обсуждаться вопрос урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Обнародована дата визита президента ПА ОБСЕ в Азербайджан
Политика 6 февраля 15:00
Президент ПА ОБСЕ: Для урегулирования затянувшихся конфликтов важно тесное сотрудничество международных игроков
Политика 3 февраля 11:19
Президент ПА ОБСЕ призвал удвоить усилия для разрешения нагорно-карабахского конфликта
Нагорно-карабахский конфликт 24 ноября 2017 19:28
Азербайджан вносит активный вклад в работу ПА ОБСЕ - Церетели
Политика 25 января 2016 23:43
ОБСЕ обеспокоено эскалацией напряженности на линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск
Нагорно-карабахский конфликт 25 января 2016 12:00