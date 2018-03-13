Постпред Азербайджана вручил верительные грамоты генсеку ОИС

БАКУ /Trend/ - Посол Азербайджана в Эр-Рияде Шахин Абдуллаев, назначенный постоянным представителем Азербайджана при Организации исламского сотрудничества (ОИС), вручил верительные грамоты генеральному секретарю организации Юсефу Аль-Отаймеену, сообщает во вторник официальный сайт ОИС.

Поздравив посла с новым назначением, Юсеф Аль-Отаймеен высоко оценил уровень взаимодействия между организацией и Азербайджаном, а также активную роль руководства Азербайджана в продвижении повестки дня ОИС. Он также подчеркнул стремление ОИС осуществлять тесное сотрудничество с Азербайджаном в области торговли, туризма, культуры, а также молодежи и спорта, направленное на общее благо всех государств-членов организации.

В свою очередь, посол Абдуллаев выразил признательность Азербайджана за роль ОИС в содействии миру, укреплению отношений внутри организации и отстаивание принципиальной позиции по различным вопросам, представляющим общий интерес для человечества.

Дипломат подтвердил приверженность Азербайджана дальнейшему развитию отношений с Организацией исламского сотрудничества, а также изучению возможностей для расширения отношений в политической, экономической и культурной сферах.

(Текст: Абдулрахман Юсубов)

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