Бинали Йылдырым: Реализуемые Азербайджаном и Турцией проекты интересуют Европу и обеспечивают безопасность

14 марта 2018 19:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Реализуемые Азербайджаном и Турцией проекты интересуют Европу и обеспечивают безопасность.

Об этом премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, находящийся с визитом в Баку, сказал в среду на встрече с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Премьер-министр напомнил, что Турция и Азербайджан - одна нация, два государства. Отношения между странами день ото дня развиваются.

«Увеличиваются взаимные инвестиции, торговля как в Турции, так и в Азербайджане, развивается сотрудничество в туристической сфере. Мы не довольствуемся этим. Мы,Турция и Азербайджан, также сотрудничаем для развития стран региона. Проекты, реализуемые Грузией, Азербайджаном и Турцией в Кавказском регионе - железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, газопроводы TANAP, Баку-Тбилиси-Эрзурум - это проекты, интересующие не только наши страны, но и Европу, проекты, обеспечивающие безопасность. Исторический проект «Шелковый путь» - Баку-Тбилиси-Карс, который обеспечит перевозки в Турцию и Европу с Дальнего Востока, из Средней Азии через территорию Азербайджана, был реализован благодаря вашей инициативе и вашей решительности и вкладу, внесенному нашим президентом. Этот проект, который когда-то был иллюзией, теперь стал служить региону, а одновременно оказывает большую логистическую поддержку и Нахчывану», - подчеркнул премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Бинали Йылдырым: Азербайджан и Турция реализуют проекты глобальной значимости
Политика 20:43
В Анкаре надеются, что США поймут ошибочность своей политики в отношении к Турции – премьер-министр
Турция 11:32
Сотрудничество Турции и Азербайджана направлено на развитие всего региона – премьер
Турция 09:50
Турция оказала финансовую помощь нуждающимся странам на сумму свыше $14 млрд – премьер-министр
Турция 12 марта 09:39
Операция «Оливковая ветвь» не ограничится освобождением Африна – премьер-министр
Турция 2 марта 14:21
Турция вложила в оборонную промышленность около $35 млрд – премьер
Турция 2 марта 13:01
Необходимо скорейшее урегулирование нагорно-карабахского конфликта - турецкий премьер
Нагорно-карабахский конфликт 28 февраля 13:34
Ходжалинская трагедия - одна из самых кровавых в истории человечества - премьер Турции
Турция 27 февраля 13:09
Ожидается визит премьера и главы МИД Турции в Азербайджан
Турция 26 февраля 15:26
Бинали Йылдырым: Виновники Ходжалинской трагедии должны ответить перед законом
Политика 26 февраля 12:16
Премьер Турции назвал сроки начала серийного производства отечественного автомобиля
Бизнес 26 февраля 09:34
Анкара не ведет войну в Сирии - премьер Турции
Турция 17 февраля 16:49
Кризис в отношениях между Турцией и Германией разрешен - Йылдырым
Турция 16 февраля 21:21
Турция примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности
Турция 14 февраля 14:31
Премьер-министр: Анкара и Афины обсудили инцидент в Эгейском море
Турция 14 февраля 11:25
На территорию турецких провинций Хатай и Килис были запущены 94 ракеты - премьер
Турция 5 февраля 00:37
Самую тяжелую борьбу с отрядами ИГ в Сирии вела именно Турция - премьер-министр
Турция 26 января 23:22
Цель Турции - обеспечить безопасность своих границ – премьер
Турция 19 января 13:43