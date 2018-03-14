Бинали Йылдырым: Реализуемые Азербайджаном и Турцией проекты интересуют Европу и обеспечивают безопасность

БАКУ /Trend/ - Реализуемые Азербайджаном и Турцией проекты интересуют Европу и обеспечивают безопасность.

Об этом премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, находящийся с визитом в Баку, сказал в среду на встрече с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Премьер-министр напомнил, что Турция и Азербайджан - одна нация, два государства. Отношения между странами день ото дня развиваются.

«Увеличиваются взаимные инвестиции, торговля как в Турции, так и в Азербайджане, развивается сотрудничество в туристической сфере. Мы не довольствуемся этим. Мы,Турция и Азербайджан, также сотрудничаем для развития стран региона. Проекты, реализуемые Грузией, Азербайджаном и Турцией в Кавказском регионе - железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, газопроводы TANAP, Баку-Тбилиси-Эрзурум - это проекты, интересующие не только наши страны, но и Европу, проекты, обеспечивающие безопасность. Исторический проект «Шелковый путь» - Баку-Тбилиси-Карс, который обеспечит перевозки в Турцию и Европу с Дальнего Востока, из Средней Азии через территорию Азербайджана, был реализован благодаря вашей инициативе и вашей решительности и вкладу, внесенному нашим президентом. Этот проект, который когда-то был иллюзией, теперь стал служить региону, а одновременно оказывает большую логистическую поддержку и Нахчывану», - подчеркнул премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.

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