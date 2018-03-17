Бакинский форум - исключительная возможность для стран мира обсудить глобальные вопросы - Мирко Цветкович (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - VI Глобальный Бакинский Форум, организованный Азербайджаном и Международным Центром Низами Гянджеви, является исключительным мероприятием, так как предоставляет политикам и экспертам со всего мира редкую возможность собраться и обсудить важные практически для всех регионов мира проблемы. Об этом Trend сказал экс-премьер-министр Сербии Мирко Цветкович.

"Организовывая подобные мероприятия, Азербайджан зарекомендовал себя как страну не прекращающую поиск наилучших вариантов решения злободневных проблем как регионального, так и мирового масштаба. Страны участвующие в этом форуме обсуждают и генерируют идеи, которые могут использоваться в решении ряда очень важных проблем", - сказал Цветкович.

Он также выразил поддержку экономической политике, реализуемой Азербайджаном в настоящее время.

"Мы рады видеть шаги, предпринимаемые Азербайджаном по диверсификации экономики, и в то же время осуществлению глобальных экономических проектов, в том числе энергетических проектов, поддерживающих энергетическую безопасность Европы", - сказал экс-премьер-министр.

Касательно активности Азербайджана в неэнергетическом секторе, Цветкович добавил, что работы по расширению строительства, реализация транспортных и логистических проектов, осуществляемые Азербайджаном, отражаются и в деятельности азербайджанских компаний в Сербии.

"Эти развивающиеся отрасли позволят Азербайджану устранить зависимость от цен на энергетическое сырье и достичь еще более высоких экономических целей", - сказал Цветкович.

(Автор: Али Мустафаев)

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