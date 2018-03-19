В Азербайджане начинается агитационная кампания в связи с президентскими выборами

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в связи с президентскими выборами, которые состоятся 11 апреля, начинается предвыборная агитационная кампания.

Согласно календарному плану мероприятий и основных действий по подготовке и проведению президентских выборов, предвыборная агитация начинается за 23 дня до выборов, то есть сегодня и заканчивается за 24 часа до самих выборов, то есть 10 апреля в 08:00.

Агитация может вестись зарегистрированными кандидатами, их полномочными представителями и доверенными лицами, политическими партиями, блоками политических партий, их полномочными представителями и доверенными лицами.

Отметим, что президентские выборы пройдут в Азербайджане 11 апреля 2018 года. На президентских выборах примут участие 8 кандидатов. За процедурой голосования будут следить 115 международных и более 42 тысяч местных наблюдателей.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Рауф Гулиев)

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