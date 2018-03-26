Под председательством Президента Ильхама Алиева в Барде прошло республиканское совещание по развитию хлопководства (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - В понедельник в Центре культуры в Барде под председательством Президента Азербайджана Ильхама Алиева прошло республиканское совещание по вопросам развития хлопководства.

В фойе Центра культуры представлен фотостенд, посвященный возрождению традиций, связанных с развитием хлопководства в нашей стране, основу которых заложил общенациональный лидер Гейдар Алиев.

На совещании глава государства выступил со вступительной речью.

Затем выступили глава Исполнительной власти Бардинского района Видади Исаев, заместитель генерального директора ООО “MKT İstehsalat Kommersiya” Ровшан Гасанов, глава Исполнительной власти Тертерского района Мустагим Мамедов, фермер из Билясуварского района Фазиль Мусаев, глава Исполнительной власти Агджабединского района Шахин Мамедов, исполняющий обязанности генерального директора ООО “Азерпамбыг” Закир Азимов, фермер из Саатлинского района Низами Мамедов, председатель ОАО “Мелиорация и водное хозяйство” Ахмед Ахмедзаде.

Президент Ильхам Алиев выступил с заключительной речью.

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