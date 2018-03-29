Президент Ильхам Алиев: Ирано-азербайджанские связи имеют большое значение для мира (версия 4)

БАКУ /Trend/ - Сегодня ирано-азербайджанские связи имеют большое значение не только для двух стран, но и для региона, и могу сказать, что и для мира. Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, выступая в четверг в Баку на азербайджано-иранском бизнес-форуме.

«Уважаемый Президент Хасан Рухани. Уважаемые гости, дамы и господа. Завершается официальный визит Президента Рухани в Азербайджан. С полной уверенностью можно сказать, что визит прошел очень успешно и имеет прекрасные результаты. Ирано-азербайджанские связи дружбы, братства сегодня находятся на самом высоком уровне. Это еще раз подтверждают проведенные вчера переговоры, обсуждения. Мы очень активно сотрудничаем в политической, экономической и всех других сферах. Мы с Президентом Рухани регулярно проводим встречи. За последние четыре года мы провели 11 встреч. Эта цифра сама по себе показывает то, насколько тесно мы сотрудничаем, и какое между нами существует взаимное доверие. И это естественно. Потому что наши народы на протяжении веков жили, созидали вместе. Объединяющие нас общая история, культура являются основным фактором для сегодняшних наших связей. Нас очень радует стремительное развитие сегодня этих связей. При таком высоком уровне политических связей, конечно же, мы можем реализовать любые экономические и транспортные проекты, и делаем это. Мы лично контролируем все данные поручения. Я рад, что члены межправительственной комиссии, все должностные лица, выполняющие эти поручения, с честью исполняют свой служебный долг. Сегодня ирано-азербайджанские связи имеют большое значение не только для двух стран, но и для региона, и могу сказать, что и для мира. Потому что реализуемые по нашей инициативе проекты имеют большое значение для всего региона, Евразийского континента», - сказал Президент Азербайджана.

Глава государства сказал, что накануне состоялся широкий обмен мнениями по развитию торговых связей.

«Считаем, что нынешний уровень торговых связей не отражает уровня наших связей. Поэтому моя рекомендация деловым людям, участвующим в этом бизнес-форуме, состоит в том, что мы должны сотрудничать еще теснее. Должны быть предприняты практические шаги для увеличения торгового оборота. Надеюсь, что в последующие годы возрастет и наш взаимный экспорт. Для достижения этого существуют возможности», - добавил Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что, несомненно, большое внимание уделяется и вопросам взаимного инвестирования.

«Сегодня на этой небольшой презентации были показаны два важных проекта по взаимным инвестициям - совместное предприятие “İran Khodro” и азербайджанской компании в Нефтчале, и созданный в Иране за счет азербайджанских инвестиций грузовой терминал. Для вложения совместных инвестиций, безусловно, в первую очередь, должны быть прекрасные отношения и взаимные интересы. Они есть, и день ото дня укрепляются. На примере двух этих проектов мы видим, что здесь полностью обеспечиваются взаимные интересы. Уверен, что успешной будет и будущая деятельность автомобильного завода, а также и грузовой терминал сыграет важную роль для развития транспортного коридора Север-Юг. Считаю, что мы должны серьезно подумать о вложении совместных инвестиций и в другие сферы, мы делаем это", - сказал Президент Азербайджана.

Глава государства отметил, что эти вопросы были обсуждены накануне и на встрече в узком составе, и на встрече, проведенной в полном составе делегаций. "Определяются дополнительные направления для совместного инвестирования. С полной уверенностью могу сказать, что транспортный коридор Север-Юг реализуется за счет очень серьезных усилий иранской и азербайджанской сторон. Мы постоянно обсуждаем эти вопросы с соседними странами. Работы, проведенные за последние два года, создали основную почву для открытия этого маршрута. На небольшой презентации было показано, что в 2016-2017 годах на азербайджанской территории была построена недостающая часть этой железной дороги, был построен мост через реку Астарачай. Первый тестовый поезд проследовал из Азербайджана на территорию Ирана в период моего прошлогоднего визита в Иран. Сегодня уже строится грузовой терминал, и вчера был подписан исторический документ. Был подписан договор в связи со строительством железной дороги Астара-Решт. Этот договор сыграет особую роль в реализации транспортного коридора Север-Юг. Таким образом, соединяя континенты, мы получим как экономическую прибыль, - потому что транзитные грузы, проходящие через нашу территорию, будут исчисляться десятками миллионов тонн, - и в то же время мы создаем в регионе новый формат сотрудничества. Мы уже его создали, потому что активно сотрудничаем сегодня не только в двустороннем формате, но и трехстороннем и четырехстороннем форматах», - сказал Президент Азербайджана.

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