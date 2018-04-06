Открытие посольства Венесуэлы в Азербайджане - показатель отношений между двумя странами - МИД

6 апреля 2018 16:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в рамках промежуточной министерской конференции Движения неприсоединения в Баку принял министра народной власти по иностранным делам Венесуэлы Хорхе Арреаса Монсеррата, говорится в пятницу в сообщении МИД.

Глава МИД Венесуэлы выразил благодарность правительству Азербайджана за организацию на высоком уровне министерской конференции.

Министры обсудили текущее состояние двусторонних отношений и перспективы сотрудничества и отметили важность расширения сотрудничествадиппредставительств. Монсеррат добавил, что Венесуэла придает особое значение отношениям с Азербайджаном и открытие посольства Венесуэлы в Азербайджане является показателем этого.

Мамедъяров поблагодарил коллегу за успешное участие в министерской конференции и подчеркнул, что в основе сотрудничества Венесуэлы и Азербайджана успешные двусторонние отношения на многосторонней платформе, включая Движение неприсоединения и ООН. Глава МИД Азербайджана также подчеркнул важность создания с точки зрения развития отношений механизма политических консультаций.

На встрече состоялся обмен мнениями по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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