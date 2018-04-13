Азербайджанский народ проголосовал за Ильхама Алиева, чтобы увидеть продолжение прогресса страны - главредактор Azernews (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский народ проголосовал за Ильхама Алиева, чтобы увидеть продолжение прогресса страны, сказала главный редактор газеты Azernews Севиль Микаилова в ходе обсуждений по президентским выборам в Азербайджане на экспертной площадке Baku Network.

«Народ проголосовал за Ильхама Алиева, чтобы увидеть продолжение позитивных изменений и положительных тенденций, наблюдаемых в Азербайджане на протяжении последних десятилетий. Народ проголосовал за будущее. Он хочет продолжения прогресса страны, чтобы будущее поколение тоже жило в безопасности», - сказала Микаилова, отметив, что выборы прошли в очень позитивной атмосфере.

«Как отмечают международные наблюдатели, в ходе выборов никаких нарушений не было выявлено. Азербайджан направил приглашение всем международным организациям для наблюдения за выборами. На выборах присутствовали 894 международных наблюдателя. Они были в восторге от условий, созданных здесь для избирателей. Выборы проходили в очень свободной обстановке, на избирателей не было никакого давления. Люди приходили на избирательные участки, чтобы голосовать за свое будущее», - отметила она.

Говоря о достижениях Азербайджана на международной арене, Микаилова отметила, что международный рейтинг Азербайджана очень высокий.

«В Азербайджане было проведено множество масштабных международных мероприятий на высоком уровне. В этом контексте я хотела бы отметить Евровидение. В 2015 году в Азербайджане были проведены первые Европейские игры. Это мероприятие было впервые проведено в мусульманской стране, что очень примечательно. А спустя два года Азербайджан организовал IV Исламские игры солидарности», - сказала Микаилова.

Далее она отметила, что страна является членом и Организации исламского сотрудничества, и Совета Европы.

«Быть представленным в двух таких разных организациях - нелегкая задача», - сказала она.

Микаилова также отметила, что Азербайджан реализует масштабные региональные проекты, которые имеют большое значение не только для страны, но и для региона и Европы.

Напомним, что 11 апреля в Азербайджане состоялись президентские выборы.

В президентских выборах приняли участие восемь кандидатов, из которых шесть кандидатов были выдвинуты политическими партиями, один самовыдвиженец и один кандидат был выдвинут инициативной группой.

По итогам обработки 99,9 процента бюллетеней, действующий глава государства, председатель партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев набрал на президентских выборах 86,03 процента голосов избирателей.

В день голосования в республике действовали 5 426 постоянных и 215 временных избирательных участков в 125 избирательных округах.

За выборами наблюдали 894 международных (61 организация, 59 стран) и 58 175 местных наблюдателей.

В течение дня процесс голосования можно было наблюдать на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Так, в одной тысяче избирательных участков по 119 избирательным округам были установлены веб-камеры.

В Азербайджане 5 332 817 человек обладают избирательным правом, из которых 50,78 процента – женщины, 49,22 процента - мужчины. Всего в Азербайджане проголосовали 3 962 123 избирателя.

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(Автор: Ляман Зейналова)

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