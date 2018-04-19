Президент Ильхам Алиев принял министров молодежи и спорта, участвующих в IV сессии конференции ОИС (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду встретился с министрами молодежи и спорта, принимающими участие в проходящей в Баку четвертой сессии Конференции министров молодежи и спорта Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Выступая на встрече, глава государства сказал:

- Дорогие гости, дорогие друзья.

Добро пожаловать в Азербайджан. Очень рад видеть вас. Рад, что Азербайджан принимает столь важное международное мероприятие. Уверен, что нынешняя встреча усилит солидарность, партнерство между нашими странами и создаст очень позитивную динамику в развитии сотрудничества. Азербайджан является очень активным членом Организации исламского сотрудничества. В последние годы мы организовали многочисленные мероприятия на уровне министров. Рад, что сегодня среди наших гостей находятся министры молодежи и спорта.

Азербайджан всегда ощущает поддержку братских мусульманских стран и в свою очередь поддерживает братьев во всех международных организациях. Мы активно сотрудничаем в ООН, безусловно, в Организации исламского сотрудничества, других различных региональных организациях, таких как Организация экономического сотрудничества. Азербайджан будет продолжать политику укрепления солидарности и партнерства с братскими странами. Мы всегда должны поддерживать друг друга, быть рядом друг с другом. Организация исламского сотрудничества приняла несколько резолюций, связанных с урегулированием конфликта между Арменией и Азербайджаном, который привел к оккупации соседней Арменией 20 процентов наших земель. В результате данного конфликта более миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами на своей земле. Мы подверглись этнической чистке. Армения учинила в Ходжалы геноцид против азербайджанцев. В настоящее время этот геноцид признается более чем 10 странами мира. Мы глубоко признательны нашим братьям - членам Организации исламского сотрудничества за постоянную поддержку, оказываемую Азербайджану в вопросе урегулирования конфликта на основе резолюций Совета Безопасности ООН и других международных организаций, в рамках территориальной целостности Азербайджана. Руководство Армении разрушило все на оккупированных землях. ОБСЕ дважды направляла на оккупированные территории миссии по изучению фактов. Их отчет свидетельствует о том, что в отношении наших исторических и религиозных памятников совершен акт вандализма. Наши мечети разрушены Арменией. Разрушены все наши кладбища, исторические памятники. Все разрушено. Наш народ подвергся также культурному геноциду. Но, как я всегда говорю, они не могут уничтожить нашу память, нашу веру. После того, как часть наших оккупированных земель два года назад была освобождена, Азербайджан решил восстановить эту территорию, и в настоящее время там живут люди. Мы построили там поселок из 150 домов, школу, медицинский центр и мечеть. Эта мечеть является аналогом мечети, разрушенной армянами в древнем городе Шуша. Тем самым мы еще раз показываем варварам, что они не могут уничтожить нашу судьбу. Мы вернемся на все оккупированные территории и восстановим их. Мы вернем на эти территории жизнь.

Я глубоко признателен всем нашим братьям в мусульманском мире за постоянную поддержку и солидарность, которые они всегда проявляют в отношении Азербайджана. Это придает нам еще больше сил. Мы вносим большой вклад в солидарность мусульманских стран. Прошлый год был объявлен в Азербайджане "Годом исламской солидарности". Организовав в Азербайджане и за рубежом многочисленные мероприятия, мы продемонстрировали единство мусульманских стран. Мы демонстрируем истинное лицо нашей религии, нашу культуру, историческое наследие, потенциал и вклад в развитие человечества. Вам, наверное, известно, что в прошлом году мы принимали IV Игры исламской солидарности. Они также продемонстрировали наше единство. Это было не только спортивное мероприятие. Это была демонстрация нашего единства, солидарности и возможностей. Поэтому мы стараемся вносить вклад в солидарность между всеми мусульманскими странами. Мне также хотелось бы сообщить вам, что в этом году наш древний город Нахчыван объявлен ИСЕСКО столицей исламской культуры, и мы широко отмечаем это. Несколько лет назад наша столица Баку также была столицей исламской культуры. Это – демонстрация мусульманскому миру проделанной нами работы, демонстрация единства и солидарности.

На территории Азербайджана много исторических, религиозных памятников. Мы сохранили эти памятники, которые являются частью нашего исторического наследия. Хотел бы отметить, что среди них есть мечеть, построенная в 743 году в древнем городе Шамаха, - одна из самых старинных мечетей мира. Несколько лет назад она была капитально реконструирована. Таким образом, мы храним нашу историю, традиции, культуру и проводим большую работу для поддержки друг друга.

У нас очень хорошие связи с мусульманскими странами. Двусторонние связи очень хорошие. Мы поддерживаем друг друга в политическом отношении. Азербайджан также приступает к некоторым проектам, создающим хорошие экономические перспективы и усиливающим наш потенциал. Мы должны не только демонстрировать солидарность, которая имеет важное значение, но и поддерживать друг друга экономически. Сегодня Азербайджан, являясь страной-донором, осуществляет во многих мусульманских стран многочисленные социальные, гуманитарные мероприятия, связанные с гуманитарной помощью, образованием, здравоохранением. Мы строим школы, помогаем беженцам. Последней демонстрацией нашей солидарности является гуманитарная помощь, оказанная беженцам рохинджа. Мы реализуем то, что считаем правильным, и это усиливает единство и солидарность между всеми мусульманскими странами, потому что наша сила - в единстве. Как министры, ответственные за молодежную политику, и другие официальные лица, вы, безусловно, охватываете очень важную часть социальной жизни наших стран. Вы помогаете представителям молодого поколения лучше узнать друг друга. Потому что они должны быть вместе. Они должны поддерживать друг друга, как это делаем и должны делать мы, лидеры мусульманских стран. Поэтому считаю, что нынешняя встреча в Баку значима для нашей молодежи. Это важное международное мероприятие, проводимое в нашей стране. У нас проводятся многочисленные международные мероприятия, но это имеет особое значение. Хотел бы поблагодарить вас за то, что вы находитесь вместе с нами. Знаю, что ваша конференция началась успешно, желаю ей успешного завершения. Надеюсь, что у вас будет время для того, чтобы получить больше информации об Азербайджане, увидеть некоторые исторические места. Уверен, что принимающая сторона сделает все возможное для того, чтобы вы вернулись на родину с хорошими воспоминаниями. Еще раз добро пожаловать. Благодарю за то, что вы находитесь вместе с нами.

Выступивший затем генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Юсуф бин Ахмад аль-Усаймин сказал:

- Господин Президент, большое спасибо за то, что приняли нас в рамках столь важного мероприятия - четвертой сессии Конференции министров молодежи и спорта Организации исламского сотрудничества и оказали поддержку министрам. Это – часть деятельности Организации исламского сотрудничества. Разрешите вначале поздравить Вас с переизбранием президентом. Прошу Всевышнего Аллаха, чтобы этот великий народ жил успешно, в мире и благополучии. Хочу также подчеркнуть, что Организация исламского сотрудничества поддерживает правое дело Азербайджана в армяно-азербайджанском, нагорно-карабахском конфликте. Это – приоритет для Организации исламского сотрудничества, мы отмечаем это во всех наших резолюциях, как в рамках саммита, так и в резолюциях министров иностранных дел. Это правое дело, и мы просто требуем исполнения резолюций Организации Объединенных Наций. Во-вторых, как Вы справедливо отметили, молодежь составляет большой сегмент нашего населения в мусульманском мире, и нам необходимо вселять в них надежду нашим отношением к вызывающим чувство сожаления событиям, экстремизму и терроризму. Таким образом, я хочу, чтобы Конференция министров молодежи и спорта Организации исламского сотрудничества обеспечила составление программы, предусматривающей участие молодого поколения только в хорошем смысле - посредством как спортивной, так и другой деятельности. Я всегда говорю, что наша молодежь обладает определенными положительными качествами, иначе она занимались бы плохими делами. Самое лучшее – это разработка содержательной программы и политики, предусмотренных исключительно для молодежи и общества в мусульманских странах.

Конечно, господин Президент, выражаю признательность и Вам, так как это была Ваша идея, в 2005 году здесь, в Баку, Вы стали инициатором данного форума. Мы с чувством глубокой признательности вспоминаем это, а также Ваш взгляд, решительность и верность во имя молодого поколения. Наша встреча здесь является доказательством успешной идеи, которую Вы в свое время выдвинули. Конечно, Баку является успешным экспериментом с точки зрения того, как он изменился после выхода Азербайджана из состава Советского Союза, в какой современный и процветающий город превратился. А сегодня Ваша страна превратилась в центр региона с точки зрения туризма. Мы гордимся этим и, как Вы справедливо отметили, поддерживаем экономическое сотрудничество между нашими странами и Организацией исламского сотрудничества. Туризм является важным элементом того, как успешно осуществлять данное сотрудничество.

Господин Президент, еще раз передаю Вам свои поздравления. Мы обещаем Вашему превосходительству, что все Ваши поручения и мудрые мысли, план, стратегия и план действий, касающийся этой молодежной стратегии, иншаллах, будут претворены в жизнь.

Затем на основании решения Правления Молодежного форума Организации исламского сотрудничества за инициативу и роль в создании и развитии Молодежного форума Организации исламского сотрудничества, деятельность, направленную на развитие молодежи Организации исламского сотрудничества, и постоянную и исключительную поддержку, оказываемую усилению солидарности между странами-членами структуры, Президенту Ильхаму Алиеву были вручены первый Почетный знак "Покровитель молодежи" Молодежного форума Организации исламского сотрудничества и памятный подарок.

Президент Ильхам Алиев сказал:

- Большое спасибо за эту награду. Я высоко оцениваю ее. Благодарю. Как вы справедливо отметили, Азербайджан сыграл важную роль в консолидации молодежи наших стран. Рад, что Молодежный форум успешно действует. Как я подчеркнул в начале выступления, наша цель – усилить солидарность между нашими странами, чтобы молодое поколение продолжало наш путь.

В заключение была сделана фотография на память.

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